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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали карманника, орудовавшего в общественном транспорте

В Петербурге поймали карманника, орудовавшего в общественном транспорте

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими задержан гастролер-карманник, похитивший телефон в автобусе на проспекте Науки

25 января 2024 года к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 30-летней петербурженки. Женщина рассказала стражам порядка о том, что в период с 08.50 до 9.10 неизвестный в автобусе № 283, во время следования  по проспекту Науки, похитил у нее из кармана «iPhone-14», стоимостью 66 500 руб.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

Днем 21 февраля сотрудники уголовного розыска около 13 часов 40 минут возле дома 12 корпус 6 по проспекту Науки по подозрению в совершении указанного преступления задержали 29-летнего жителя города Борзя Борзинского района Забайкальского края. 

Злоумышленника поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район кража
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