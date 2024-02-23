В Петербурге поймали карманника, орудовавшего в общественном транспорте

25 января 2024 года к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 30-летней петербурженки. Женщина рассказала стражам порядка о том, что в период с 08.50 до 9.10 неизвестный в автобусе № 283, во время следования по проспекту Науки, похитил у нее из кармана «iPhone-14», стоимостью 66 500 руб.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

Днем 21 февраля сотрудники уголовного розыска около 13 часов 40 минут возле дома 12 корпус 6 по проспекту Науки по подозрению в совершении указанного преступления задержали 29-летнего жителя города Борзя Борзинского района Забайкальского края.

Злоумышленника поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.