В Петербурге задержан мигрант, ограбивший девушку на Пулковском шоссе

Вечером в минувший вторник, 23 января 2024 года около 19 часов 00 минут к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от 23-летней петербурженки, которая рассказала правоохранителям о том, что 23 января в период с 18:45 до 19:30 возле квартиры дома 14 корпус «Д» по Пулковскому шоссе неизвестный, применив физическую силу, похитил у нее мобильный телефон iPhone 11.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ.

Вчера вечером, 25 января 2024 года около 20 часов 30 минут возле дома 14 по Пулковскому шоссе сотрудниками полиции задержан 31-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемый в совершении данного преступления. Похищенное изъято.

Злодея поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.