В Петербурга задержали карманника, орудовавшего на Невском проспекте

18 октября к полицейским Центрального района Петербурга обратилась 27-летняя девушка, которая сообщила о том, что около 18 часов 30 минут возле дома 86 по Невскому проспекту неизвестный злоумышленник похитил у нее из кармана плаща сотовый телефон «Xiaomi Redmi 8 Note Pro». Ущерб составаил 12 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Вчера днем, 29 ноября около 15 часов 20 минут возле дома 53 по Садовой улице, в результате оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска Главка совместно с коллегами из УМВД РФ по Центральному району по подозрению в совершении данного преступления задержали 22-летнего ранее судимого мужчину.

Злоумышленника поместили в камеру в порядке статьи 91 УПК РФ.