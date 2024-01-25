В Петербурге задержали мигранта, оргабившего женщину на улице Стойкости

14 января 2024 года к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от 40-летней бухгалтера о том, что около 05 часов 00 минут возле дома 30 по улице Стойкости неизвестный, применив физическую силу, похитил у нее 2 золотые цепочки общей стоимостью 40 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Сегодня ранним утром, 24 января около 05 часов 30 минут возле дома 16 по улице Ломоносова сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 28-летнего неработающего гражданина одного из среднеазиатских государств, находящийся на территории РФ с нарушением миграционного законодательства.

Злоумышленника поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.