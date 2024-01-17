В Кировском районе задержали 18-летнего подозреваемого в обмане пенсионерки

Ночью 13 января 2024 года, около 02 часов 00 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от 83-летней женщины, проживающей в доме 40 по бульвару Новаторов. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, чтонакануне вечером она стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП».

Пожилая женщина на лестничной площадке своего дома передала курьеру 610 000 рублей.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера, 16 января 2024 года около 12 часов 40 минут возле дома 31 корпус 2 по улице Лени Голикова полицейские по подозрению в совершении указанного преступления задержали 18-летнего жителя Петергофа.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.