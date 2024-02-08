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Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе задержали мигранта за кражу кошелька у пенсионера

В Калининском районе задержали мигранта за кражу кошелька у пенсионера

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Калининского района Петербурга задержали подозреваемого в похищении кошелька у пенсионера

Вечером 4 февраля 2024 года, около 19 часов 00 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 77-летнего мужчины о том, что около 16 часов 10 минут, придя домой, он обнаружил отсутствие кошелька, в котором находились 6 650 рублей.
Пенсионер сообщил стражам порядка, что, возможно, кошелек он забыл забрать из продуктовой корзины в магазине в доме 15 по проспекту Науки.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
Вчера утром, 7 февраля 2024 года около 10 часов 40 минут возле дома 90 по Гражданскому проспекту полицейские по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 49-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья, неработающего и не состоящего на миграционном учёте.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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