В Калининском районе задержали мигранта за кражу кошелька у пенсионера

Вечером 4 февраля 2024 года, около 19 часов 00 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 77-летнего мужчины о том, что около 16 часов 10 минут, придя домой, он обнаружил отсутствие кошелька, в котором находились 6 650 рублей.

Пенсионер сообщил стражам порядка, что, возможно, кошелек он забыл забрать из продуктовой корзины в магазине в доме 15 по проспекту Науки.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Вчера утром, 7 февраля 2024 года около 10 часов 40 минут возле дома 90 по Гражданскому проспекту полицейские по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 49-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья, неработающего и не состоящего на миграционном учёте.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.