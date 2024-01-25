В Петербурге задержан серийный «карманник», орудовавший в метро

17 ноября 2023 года к полицейским поступило сообщение от 38-летней женщины о том, что у неё на станции метро «Гостиный двор» из кармана пальто похитили мобильный телефон «Xiaomi Redmi Note 9» стоимостью 8 тысяч рублей.

20 ноября 2023 года 19-летняя девушка рассказала полицейским, что на станции метро «Маяковская» у неё неизвестный похитил «iPhone 11» стоимостью 40 тысяч рублей.

16 января 2024 года к полицейским поступило заявление от 28-летней женщины о том, что при входе на станцию «Площадь Восстания-1» из кармана куртки у неё украли «iPhone 13 Pro Max» стоимостью 110 рублей руб.

22 января 2024 года в вестибюле «Площадь Восстания-1» у 20-летней женщины из кармана украли «iPhone 14 Pro» стоимостью 60 тысяч рублей.

Следователи по всем фактам возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Вечером 23 января 2024 года, около 18 часов 40 минут сотрудники регионального УУР на платформе станции метро «Площадь Восстания-1» по подозрению в указанных преступлениях задержали 42-летнего ранее неоднократно судимого жителя Соснового Бора.

Злоумышленника поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.