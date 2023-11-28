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Питерец.ру » Происшествия » В Московском районе сотрудник маркет-плейса избил своего коллегу

В Московском районе сотрудник маркет-плейса избил своего коллегу

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью своего коллеги по маркет-плейсу

Накануне, 27 ноября 2023 года около 11 часов 40 минут к полицейским Московского района Петербурга из медицинского учреждения поступила телефонограмма о том, что около 10 часов утра к ним с различными травмами и переломами, в тяжелом состоянии, госпитализирован 22-летний гражданин одной из республик Центральной Азии, сборщик маркет-плейса, который был избит малознакомым.
Через несколько часов после поступившей информации в полицию, около 16 часов 40 минут, возле дома №33 по Оранжерейной улице города Пушкин сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к данному преступлению по горячим следам задержали 20-летнего гражданина одной из республик Закавказья - стажер сборщика в этом же маркет-плейсе.
Молодого человека подозревают в том, что с 8 до 9 утра 27 ноября возле дома №145/2 по Московскому шоссе в результате внезапно возникшего конфликта нанес телесные повреждения потерпевшему.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Подозреваемого помест или в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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