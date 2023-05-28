В Приморском районе задержали подозреваемого в разбойном нападении

Вчера утром около 10 часов 10 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 38-летней женщины о том, что в квартире дома 50 корпус 1 по Богатырскому проспекту неизветный нанес ножевое ранение ее мужу.

Прибывшими не место происшествия сотрудниками полиции установлено, что около 10 часов 00 минут по указанному адресу 41-летний петербуржец в ходе внезапно возникшего конфликта нанес ножевое ранение и открыто похитил мобильный телефон Хонор у 44-летнего мужа заявительницы.

Незамедлительно, по горячим следам, возле дома 14/2 по улице Долгоозерной опергруппой подозреваемый в причастности к данному преступлению был задержан.

Позже к полицейским поступила телефонограмма из медучреждения о том, что к ним доставлен потерпевший с запахом алкоголя, и после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отпущен домой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 162 УК РФ (разбой).

Подозреваемого задержали на основании ст. 91 УПК РФ