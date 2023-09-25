Возле парка «Василеостровец» мигрант ранил ножом коллегу- строителя

Накануне утром около 08 часов 20 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле парка «Василеостровец» мужчине нанесли ножевое ранение.

Прибывшим на место происшествия нарядом полиции установлено, что утром, около 07 часов 30 минут, возле дома 10 корпус 2 по 25 линии В.О. 38-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, разнорабочий строительной организации, в ходе внезапно возникшего конфликта нанес колото-резаные ранения своему 32-летнему коллеге-соотечественнику.

В результате инцидента пострадавший госпитализирован с множественными колото - резанными ранениями.

По "горячим следам" около 09 часов 00 минут возле дома 41 по 12 линии В.О. опергруппой подозреваемый был задержан.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.