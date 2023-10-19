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Питерец.ру » Происшествия » Злоумышленника избившего мужчину в Невском районе, задержали в Пскове

Злоумышленника избившего мужчину в Невском районе, задержали в Пскове

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемого в избиении мужчины в Невском районе Петербурга

Вечером 8 октября 2023 года около 21 часа 30 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила телефонограмма из медицинского учреждения, о том, что около 18 часов 55 минут бригадой скорой помощи из квартиры дома 24 корпус 5 по Октябрьской набережной в тяжелом состоянии был доставлен 36-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья.
У пострадавшего диагностировали множественные травмы головы.
Установлено, что в этот день около 17 часов 00 минут его избил неизвестный возле дома 46/28 по Дальневосточному проспекту.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
17 октября 2023 года около 12 часов 35 минут возле дома 123-В по улице Леона Поземского в городе Псков в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий опергруппой по подозрению в совершении указанного преступления полицейские задержали 25-летнего петербуржца.
Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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