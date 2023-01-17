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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские задержали мужчину ударившего ножом мигранта в Пушкине

Полицейские задержали мужчину ударившего ножом мигранта в Пушкине

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемого, который ранил мигранта в Пушкинском районе

Вчера к полицейским Пушкинского района Петербурга поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что 15 января около 22 часов 15 минут в городе Пушкин из квартиры дома 13 по улице Генерала Хазова в тяжелом состоянии госпитализирован 27-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья Установлено, что потерпевшего в городе Пушкин в Буферном парке неизвестный ударил ножом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

16 января около 12 часов 50 минут, в результате оперативно-розыскных мероприятий, опергруппой возле дома 1 по улице Парадная в поселке Федоровское по подозрению в совершении указанного преступления задержан ранее судимый 27-летний мужчина.

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Пушкинский район Пушкин ножевое ранение мигранты
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