В Ленобласти задержали мужчину, который избил пенсионера

В минувшую среду к полицейским Гатчинского района Ленинградской области из больницы поступила телефонограмма о том, что был доставлен в тяжелом состоянии 63-летний пенсионер.

Правоохранители установили, что 02 мая 2022 года около 19 часов возле дома 13 по Сиверскому шоссе п. Вырица, Гатчинского района Ленинградской области в ходе конфликта, возникшего на почве внезапно возникших неприязненных отношений, неизвестный нанес не менее двух ударов кулаками по голове потерпевшему, после чего с места происшествия скрылся.

5 мая 2022 года по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В тот же день около 16 часов сотрудниками уголовного розыска у дома 4 по Сиверскому шоссе п. Вырица Гатчинского района Ленобласти по подозрению в совершении преступления задержан 21-летний гражданин.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.