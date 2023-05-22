В Невском районе конфликт в кафе закончился нокаутом

Вчера ранним утром около 05 часов 30 минут к полицейским Невского района Петербурга из медицинского учреждения поступила телефонограмма о том, что около 03 часов 25 минут с закрытой черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии госпитализирован 39-летний житель Фрунзенского района.

Полицейскими установлено, что в этот же день около 00 часов 15 минут в кафе, расположенном в доме 7 по Шлиссельбургскому проспекту мужчина был избит неизвестным.

21 мая 2023 года около 08 часов 25 минут возле дома 18/2 по Рыбацкому проспекту полицейские задержали 26-летнего неработающего, подозреваемого в причастности к этому преступлению, жильца этого дома.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.