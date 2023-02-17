В Ленобласти задержан угонщик каршерингового автомобиля

Вчера около 12 часов 30 минут возле дома 18 по Нарвскому шоссе в деревне Кипень, в Ломоносовском районе Ленинградской области нарядом полиции был остановлен автомобиль «Джили Атлас», под управлением 38-летнего мужчины, без водительского удостоверения, который управлял указанным транспортным средством по подложному аккаунту.

В этот же день к полицейским Ломоносовского района поступило заявление от 37-летнего представителя каршеринговой компании о том, что от дома 5 по улице Гвардейская в городе Красное Село задержанный полицейскими мужчина, используя поддельный аккаунт похитил их автомобиль.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобиль после осмотра передан представителю каршеринговой фирмы.