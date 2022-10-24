В Петербурге задержали мужчину, угнавшего каршеринговый автомобиль

Вечером минувшей субботы около 21 часа 50 минут возле дома 10 по Богатырскому проспекту нарядом полиции был остановлен каршеринговый автомобиль «Хендай Солярис», под управлением 25-летнего мужчины, с внешними признаками опьянения, который управлял указанным автомобилем под чужим аккаунтом.

Мужчина от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.

23 октября 2022 года около 02 часов 30 минут к полицейским поступило заявление об угоне данного автомобиля от дома 24 по улице Авиаконструкторов путем использования чужого аккаунта.

Злоумышленника доставили в отдел полиции, где в отношении него составлены протоколы по ст. 12.25 ч. 2, 12.6, 12.26 ч. 2 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.