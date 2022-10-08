В минувшую среду около 13 часов 50 минут возле дома 32 по Товарищескому проспекту, в Невском районе Петербурга нарядом дорожной полиции был остановлен каршеринговый автомобиль «Рено Аркана», под управлением 20-летнего мужчины. Злоумышленник воспользовался подложным аккаунтом.
Вчера к полицейским поступило заявление от представителя каршеринговой организации, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности мужчину, который неправомерно завладел автомобилем.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).
В Петербурге задержали мужчину, управлявшего каршерингом пользуясь подложным аккаунтом
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Опубликовал: Вадик Котов
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Полицейские задержали мужчину, управлявшего каршеринговым автомобилем пользуясь подложным аккаунтом
В минувшую среду около 13 часов 50 минут возле дома 32 по Товарищескому проспекту, в Невском районе Петербурга нарядом дорожной полиции был остановлен каршеринговый автомобиль «Рено Аркана», под управлением 20-летнего мужчины. Злоумышленник воспользовался подложным аккаунтом.
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