В Петербурге задержали мужчину, управлявшего каршерингом пользуясь подложным аккаунтом

В минувшую среду около 13 часов 50 минут возле дома 32 по Товарищескому проспекту, в Невском районе Петербурга нарядом дорожной полиции был остановлен каршеринговый автомобиль «Рено Аркана», под управлением 20-летнего мужчины. Злоумышленник воспользовался подложным аккаунтом.

Вчера к полицейским поступило заявление от представителя каршеринговой организации, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности мужчину, который неправомерно завладел автомобилем.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).