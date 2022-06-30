В Петербурге задержан мигрант за угон автомобиля службы каршеринга

Вчера вечером около 20 часов возле дома №13 по Ивановской улице, в Невском районе Петербурга при патрулировании нарядом полиции был остановлен автомобиль «Хендай Солярис», принадлежащий каршеринговой компании, под управлением 25-летнего мигранта. Сотрудники полиции установили, что мужчина управлял транспортным средством, не имея доступа к управлению, с чужого аккаунта.

В отношении злоумышленника составлен административный протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). От собственника автомобиля принято заявление.

Решается вопрос о возбуждении уголовного одела.