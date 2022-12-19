В Петербурге задержали угонщика каршерингового автомобиля

Накануне около 04 часов 35 минут экипажем ДПС в результате патрулирования территории, остановлен автомобиль «Хендай Солярис», под управлением 22-летнего водителя за езду по подложному аккаунту. При этом у мужчины были выявлены признаки алкогольного опьянения.

В этот же день к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от 22-летнего представителя каршеринговой службы об угоне их транспортного средства от дома 37 по проспекту Славы.

В отношении злоумышленника составлен протокол об административном правонарушении по ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.