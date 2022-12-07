В Петербурге в квартире мужчины обнаружено около килограмма амфетамина

Вечра полицейскими проведен обыск в квартире неоднократно судимого 31-летнего мужчины в доме 18 по улице Партизана Германа по ранее возбуждённому уголовному делу о незаконном обороте наркотиков.

В ходе обыска изъято 4 прозрачных полимерных пакета и картонная коробка с неустановленным веществом. По результатам экспертизы установлено, что изъятое – синтетический наркотик «амфетамин» массой 840 грамм. Как выяснили полицейские запрещенное вещество предназначалось для распространения с помощью «тайников-закладок».

В отношении хозяина квартиры возбуждено еще одно уголовное дело по факту приготовления к незаконному сбыту наркотиков. Подозреваемого задержали в порядке статье 91 УПК РФ.