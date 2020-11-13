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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося сбыть партию кокаина

В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося сбыть партию кокаина

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
В Кировском районе Петербурга задержан гражданин, подготовивший к сбыту около 130 граммов наркотического средства «кокаин».

В минувший вторник в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области  на улице Новостроек в рамках расследования уголовного дела о незаконном сбыте наркотиков задержали 39-летнего местного жителя. В ходе личного досмотра у мужчины была обнаружена и изъята смесь, содержащая наркотическое средство «кокаин» общей массой 125,51 грамма.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

Ранее данный мужчина попал в поле зрения полиции и в отношении него 3 ноября было проведено оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка», по результатам чего установлена его причастность к незаконному сбыту наркотического средства «кокаин» массой 1 грамм. По этому факту и было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все эпизоды противоправной деятельности задержанного, а также устанавливают каналы поставки и сбыта наркотиков.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район наркотики
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