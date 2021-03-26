В Петербурге полицейские задержали распространителя синтетических наркотиков

В ночь на 23 марта у дома 39 по пр. Шаумяна в г. Санкт-Петербурге сотрудниками полиции был задержан 24-летний неработающий петербуржец. В ходе досмотра полицейские изъяли у него полимерный пакетик с наркотическим средством мефедрон, массой 1,01 г. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Красногвардейскому району задержанный изобличён в сбыте наркотических средств посредством закладок. Как было установлено оперативниками, продажа запрещенных веществ осуществлялась через интернет-магазин, в котором злоумышленник работал закладчиком «мастер – кладов». В ходе обыска по адресу проживания задержанного в квартире одного из домов в пер. Ногина полицейскими были изъяты еще несколько пакетов с мефедроном, общей массой 1471,3 г. В ходе обыска по адресу арендованного им дачного дома в поселке Назия полицейскими обнаружено и изъято вещество растительного происхождения (конопля, массой 740 граммов) и оборудование для культивации.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотических средств). Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.