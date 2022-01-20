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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пресечена деятельность интернет-магазина по сбыту наркотиков

В Петербурге пресечена деятельность интернет-магазина по сбыту наркотиков

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
PiXABAY
Сотрудниками полиции пресечена деятельность интернет-магазина по сбыту наркотиков

В ходе реализации оперативных материалов и проведении следственных действий петербургскими правоохранителями пресечена деятельность интернет-магазина, занимавшегося распространением наркотиков в теневом секторе Интернета.

Опергруппой УНК ГУ МВД России совместно с сотрудниками ОКОН УМВД России по Выборгскому району при поддержке ОСН «ГРОМ» в квартире дома по Толубеевскому проезду Санкт-Петербурга задержан 33-х летний мужчина.

Подозреваемый организовал интернет-магазин, администрировал его, также осуществлял роль фасовщика и закладчика наркотических средств и психотропных веществ.

Во время обыска оперативниками обнаружено и изъято 6 пакетов с наркотическими средствами: альфа-PVP массой около 500 гр., мефедроном массой около 300 гр., амфетамином массой около 100 гр., гашишем массой около 50 гр., кокаином массой около 20 гр. Также изъяты электронные весы, упаковочный материал, средства сотовой связи, банковские карты, использовавшиеся в преступных целях.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В результате дальнейших мероприятий на территории Выборгского района Санкт-Петербурга обнаружено и изъято 6 тайников-закладок с наркотическими средствами.

Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия по установлению дополнительных фактов его преступной деятельности.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: наркотики Выборгский район
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