В Выборгском районе изъято более 1 килограмма наркотико

В минувший вторник возле дома 19 по улице Кустодиева опергруппой был задержан ранее судимый неработающий 42-летний местный житель, у которого был изъят сверток с дозой метадона массой чуть более 1 грамма. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

По месту проживания задержанного в доме 16 по Северному проспекту был проведен обыск, в результате которого обнаружено и изъято наркотическое средство «каннабис» массой более 1,3 кг.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.