В Петербурге полицейские задержали наркосбытчиков

Накануне ранним утром в 6 часов 15 минут в результате проведения обыска в квартире дома 46 корпус 2 по улице Геологическая, в Красносельском районе Петербурга в рамках уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производства и сбыт наркотических средств), по подозрению в совершении преступления были задержаны двое 31-летних местных жителей. Один из них был ранее судим за незаконное хранение наркотиков.

В ходе обыска в указанной квартире обнаружено и изъято вещество, которое согласно проведенному исследованию является наркотическим средством – мефедрон, массой 560,5 грамма, электронные весы, упаковочный материал. Кроме этого изъято: 100 таблеток «экстази», наркотическое средство – мефедрон массой около 50 грамм, наркотическое средство – гашиш массой около 50 грамм, психотропное вещество – амфетамин массой около 100 грамм.

В ходе проведения обыска по месту проживания второго задержанного в квартире дома 23 по улице Свободы была обнаружена и изъята смесь, которая согласно исследованию является смесью наркотического средства – метамфетамин и психотропного вещества – амфетамин массой 33,7 грамма, электронные весы, упаковочный материал. Также обнаружено и изъято психотропное вещество – амфетамин массой около 10 граммов.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что один из задержанных приобретал указанные наркотические вещества на интернет-площадке для последующего сбыта второму и иным неустановленным лицам контактным способом из рук в руки.

В отношении обоих подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на производство и сбыт наркотических средств). Они задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.