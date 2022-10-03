В Петербурге задержали троих граждан за незаконный оборот наркотиков

30 сентября возле дома 6 корпус 2 по улице Демьяна Бедного, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 30-летний местный житель, у которого в ходе досмотра было изъято более 5 грамм амфетамина. У 27-летней сожительницы наркодилера при досмотре в кармане также было обнаружено наркотическое вещество - амфетамин.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

1 октября возле дома 28 по улице Демьяна Бедного задержан поставщик наркотиков - 29-летний неработающего, который днем ранее на пр. Луначарского продал наркотическое средство вышеуказанному мужчине. В ходе обыска по месту жительства изъято 141,3 гр. амфетамина.

В отношении наркодилера возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Трое подозреваемых задержаны на основании ст. 91 УПК.