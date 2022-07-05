В Петербурге задержали мужчину, завладевшего обманным путем денежными средствами пенсионеров

Вечером в минувшую субботу около 18 часов к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратилась 66-летняя пенсионерка с заявлением о том, что на её домашний телефон позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что её зять является виновником ДТП и нужны денежные средства, чтобы прекратить уголовное дело. В этот же день женщина на лестничной клетке передала неизвестному мужчине 100 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В этот же день в полицию поступило заявление от пенсионера, 1931 года рождения, который стал жертвой аналогичного преступления. На домашний телефон ему позвонила неизвестная девушка и сообщила, что является его внучкой и попала в ДТП. А для прекращения уголовного дела нужны денежные средства, которые заберёт курьер. В указанное время на лестничной клетке заявитель передал неизвестному мужчине 100 тысяч рублей.