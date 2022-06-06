В Петербурге задержали афериста, выманившего у пенсионерки 100 тыс. рублей

К полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 76-летней женщины, которая, находясь в квартире дома 15 по улице Ивана Фоминых, передала мошенникам 100 тысяч рублей. Сотрудники полиции незамедлительно прибывшие на место происшествия установили, что 4 июня 2022 на домашний телефон пенсионерки позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее зять попал в полицию и для решения этого вопроса нужны денежные средства, за которыми скоро приедет курьер. Около 17 часов вечера пожилая женщина передала неизвестному мужчине вышеуказанную сумму.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

На следующий день в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был задержан 26-летний петербуржец. Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.