В Петербурге задержан телефонный аферист, обманувший пенсионера

Ранее, 19 ноября 2021 года к полицейским Красногвардейского района Санкт-Петербурга обратился мужчина 1951 года рождения, который сообщил о том, что 17 ноября 2021 года около 13 часов 45 минут на лестничной площадке дома 29 корпус 1 по улице Передовиков он передал неизвестному мужчине 500 тысяч рублей за не привлечение к ответственности своей невестки, из-за которой произошло ДТП.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

21 декабря 2021 года в 17 часов 00 минут в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в своей квартире дома 64 по проспекту Космонавтов в совершении данного преступления изобличен 29-летний мужчина, ранее задержанный за совершение аналогичного преступления.

Подозреваемому ранее была избрана мера пресечения - домашний арест, 21 декабря 2021 мера пресечения - подписка о невыезде.