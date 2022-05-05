В Петербурге задержали мужчину, который похитил денежные средства у пенсионерки

Вечером минувшего вторника около 19 часов 30 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 85-летняя пенсионерка с сообщением о том, что на ее домашний телефон позвонила неизвестная женщина. Телефонная собеседница представилась ее невесткой и сообщила, что стала виновником ДТП. Звонившая пояснила, что для решения вопроса о непривлечении ее к уголовной ответственности требуется 900 тысяч рублей. В этот же день пенсионерка на лестничной площадке у своей квартиры дома 111 по проспекту Энгельса передала неизвестному мужчине указанную сумму денег.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера вечером около 18 часов 40 минут в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 32 по улице Садовая за совершение указанного преступления, полицейские задержали 52-летнего неработающий жителя Кемеровской области.

Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются иные лица, причастные к совершению данного преступления.