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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионеров

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионеров

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
Полицейские задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионеров во Фрунзенском районе

Два аналогичных преступления раскрыли сотрудники полиции в Петербурге. Жертвами афериста стали пенсионерки из Фрунзенского района, которые лишились своих сбережений.

3 июня 2022 года около 12 часов дня на телефон женщины, 1938 года рождения, проживающей на Загребском бульваре, с неизвестного телефона позвонил мужчина и сообщил, что ее внучка попала в дорожно-транспортное происшествие и для решения проблемы требуется передать денежные средства курьеру.

Около 15 часов того же дня к заявительнице пришел неизвестный мужчина, которому она передала денежные средства в размере 200 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Также 3 июня в 23.30 в полицию обратилась женщина, 1941 года рождения, проживающая на улице Ярослава Гашека, с заявлением о том, что около 13.30 на ее мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что дочь заявительницы попала в ДТП и для решения проблемы требуется передать денежные средства курьеру.

Около 15.00 к заявительнице по вышеуказанному адресу пришел неизвестный мужчина, которому она передала денежные средства в размере 1,3 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера утром около 8 часов возле дома №34 по Парашютной улице сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данных преступлений задержали мужчину 2001 года рождения. Мужчина задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район мошенничество пенсионеры
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