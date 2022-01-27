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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали злоумышленника, похитившего у пенсионерки полмиллиона рублей

В Петербурге задержали злоумышленника, похитившего у пенсионерки полмиллиона рублей

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Опубликовал: Вадик Котов
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Оперативники задержали злоумышленника, который обманным путем похитил у пенсионерки полмиллиона рублей

15 января 2022 года к полицейским Калининского района Петербурга обратилась пенсионерка 1945 года рождения с сообщением о том, что ей на домашний телефон позвонила неизвестная злоумышленница и сообщила, что дочь попала в ДТП и необходимы денежные средства. Позже в квартиру к женщине пришел неизвестный, сказал, что он от ее дочери и забрал денежные средства в сумме 500 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

26 января 2022 года в результате проведенных оперативно-розысных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска в частном доме  по Западной улице  г. Никольское Тосненского района, за совершение данного преступления задержан 23-летний  неработающий мужчина.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район мошенничество пенсионеры
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