В Петербурге задержали злоумышленника, похитившего у пенсионерки полмиллиона рублей

15 января 2022 года к полицейским Калининского района Петербурга обратилась пенсионерка 1945 года рождения с сообщением о том, что ей на домашний телефон позвонила неизвестная злоумышленница и сообщила, что дочь попала в ДТП и необходимы денежные средства. Позже в квартиру к женщине пришел неизвестный, сказал, что он от ее дочери и забрал денежные средства в сумме 500 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

26 января 2022 года в результате проведенных оперативно-розысных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска в частном доме по Западной улице г. Никольское Тосненского района, за совершение данного преступления задержан 23-летний неработающий мужчина.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.