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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан мужчина, мошенническим путем присвоивший денежные средства пенсионерки

В Петербурге задержан мужчина, мошенническим путем присвоивший денежные средства пенсионерки

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
В Красносельском районе полицейские задержали мужчину, мошенническим путем присвоившего денежные средства пожилой женщины

Вечером в минувшую среду в 20 часов 10 минут к полицейским Красносельского района Петербурга с заявлением обратилась 77-летняя пенсионерка с сообщением о том, что неизвестный злоумышленник, путем обмана, завладел принадлежащими ей денежными средствами. Установлено, что в тот же день на домашний телефон пожилой гражданки позвонил неизвестный и, под предлогом решения вопроса о непривлечении ее подруги к уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП, убедил ее передать денежные средства. Спустя несколько часов в квартиру к пенсионерке, расположенную в доме 26/2 по улице Партизана Германа, пришел неизвестный, который представился курьером. Потерпевшая передала ему денежные средства, после чего злоумышленник скрылся с места происшествия. Сумма ущерба составила 150 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). 26 мая в 20:40 у дома 96 по улице Народной, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские по подозрению в совершении данного преступления задержали 35-летнего неработающего мужчину. Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район мошенничество пенсионеры
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