В Ленобласти полицейские задержали подозреваемую в хищении денежных средств у пенсионерки

Утром минувшей пятницы около 8 часов вечера к полицейским Пушкинского района обратилась 63-летняя жительница Московской области с заявлением о том, что 20 мая 2022 в дневное время на территории рынка в садоводческом магазине неизвестный преступник похитил кошелек, в котором находилось: денежные средства в сумме 105 тысяч рублей, банковские карты, пенсионная карточка для проезда.

24 мая 2022 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские по месту жительства у дома №4 по улице Олега Кошевого в городе Волхов Ленинградской области по подозрению в совершении преступления задержали 25-летнюю женщину. Возбуждено уголовное дело по части 2 статье 158 УК РФ (кража). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.