В Петербурге задержали афериста, похитившего у пенсионерки миллион рублей

Вечером минувшей среды около 18 часов 20 минут к полицейским Калининского района Петербурга обратилась 85-летняя женщина, проживающая в доме 13 по Меньшиковскому проспекту Санкт-Петербурга. Пожилая женщина рассказала, что около 09 часов 10 минут на её сотовый телефон стали поступать звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Звонившие сообщили, что ее дочь стала виновницей ДТП, в котором пострадал человек. Поэтому для не привлечения ее к ответственности необходимо передать денежные средства в сумме свыше 1 миллиона рублей курьеру.

Через некоторое время к месту жительства потерпевшей приехал незнакомец и, забрав денежные средства, скрылся в неизвестном направлении. Материальный ущерб составил 1 миллион 500 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

14 апреля 2022 около в дневное время возле дома 13 по улице Валерия Гаврилина в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали 25-летнего неработающего гражданина. Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.