В Петербурге задержали мужчину, который похитил деньги с банковской карты пенсионерки

Вчера к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась 81-летняя женщина, которая заявила о том, что в период с 28 января 2022 года до 01 февраля 2022 года неизвестные преступники, воспользовавшись доступом к её мобильному телефону, тайно похитили с ее банковского счёта денежные средства в размере 126 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан 45-летний неработающий, ранее неоднократно судимый гражданин. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.