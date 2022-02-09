В Петербурге полицейские задержали автоугонщика

В минувшую пятницу к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратилась 30-летняя женщина, которая сообщила о том, что 1 ноября 2021 года от дома 9 по улице Передовиков, малознакомый 26-летний мужчина похитил принадлежащий ей автомобиль «Меседес Бенц S500». Материальный ущерб составил 5 миллионов рублей.

7 февраля 2022 года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска у одной из квартир дома 1 корпус 1 по улице Джанкойской в г. Всеволожск Ленобласти по подозрению в совершении данного преступления, задержан 26-летний водитель такси.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

8 февраля 2022 года возле дома 73 по Центральной улице в поселке Щеглово Всеволожского района Ленинградской области автомобиль «Мерседес Бенц S500» обнаружен.