В Ленобласти задержан подозреваемый в хищении экскаватора

2 апреля 2022 года к полицейским поступило сообщение о хищении гусеничного экскаватора «Komatsu», принадлежащего коммерческому предприятию, со строительной площадки, расположенной в деревне Краколье Кингисеппского района Ленинградской области. Похищенный экскаватор пару дней спустя обнаружили на частной территории вблизи Пудостьского сельского поселения Гатчинского района Ленинградской области с измененной маркировкой номерных агрегатов.

По данному факту было возбуждено уголовное по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Вчера утром около 8 часов в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Петербурпгу и области возле дома 19 по улице Школьной в поселке Шушары по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 39-летний ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений местный житель.

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и задержание соучастников преступления и установление дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанного.