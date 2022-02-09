В Петербурге задержали мужчину, похитившего у пенсионерки крупную сумму денег

4 февраля 2022 года к полицейским Василеостровского района Петербурга обратилась 81-летняя женщина с заявлением о том, что около 12 часов 00 минут к ней в квартиру дома 97 на 16-ой линии Васильевского острова явился неизвестный мужчина под предлогом проверки газового оборудования. После ухода гражданина из квартиры, пенсионерка обнаружила пропажу денежных средств в сумме 425 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

7 февраля 2022 года в 23.00 у дома 67 по Гороховой улице в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Василеостровскому району Петербурга по подозрению в совершении данного преступления задержали 26-летнего неработающего мужчину. Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.