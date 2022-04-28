Полицейские в Ленобласти задержали женщину, подозреваемую в краже у пенсионерки

В минувший вторник сообщалось о том, что к полицейским поступило заявление от женщины, 1949 года рождения, о том, что накануне она обнаружила, что 21.04.2022 и 22.04.2022 с её банковской карты были переведены денежные средства через онлайн-банкинг на чужой счет в общей сумме 16 тысяч рублей. Банковскую карту женщина никому не передавала и не теряла.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Вчера поздним вечером в 22 часа 20 минут по адресу: Всеволожский район Ленинградской области, г. Мурино, Петровский бульвар, дом 7 полицейские по подозрению в совершении данного преступления задержали женщину, 1990 года рождения.