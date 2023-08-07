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Питерец.ру » Общество » В Петербурге построят завод для производства новых лекарств

В Петербурге построят завод для производства новых лекарств

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
В Красногвардейском районе Петербурга построят завод для производства новых лекарств

Соответствующее решение о заключении соглашения с ООО «Гротекс» о застройке земельного участка в Красногвардейском районе одобрено на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

Инвестор планирует построить на Индустриальном проспекте фармацевтическое производство. Срок строительства - 60 месяцев со дня заключения соглашения о застройке земельного участка.

Промышленный объект станет четвертой очередью фармацевтического завода Solopharm. На новой площадке предполагается выпуск жидких лекарственных форм.

«Развитие фармацевтического кластера важно для города и страны. Такие проекты направлены на решение поставленной Президентом задачи по укреплению технологической независимости России. Реализация проекта даст городу не только лекарственные препараты из списка жизненно необходимых, но и новые рабочие места», - подчеркнул Александр Беглов. Он отметил, что инвестиционный проект создания завода по выпуску жидких лекарственных препаратов признан стратегическим, а ООО «Гротекс» — стратегическим инвестором Петербурга.

Фармацевтический кластер Санкт‑Петербурга – один из крупнейших в стране. Сегодня в городе работают 24 фармацевтических предприятия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Петербурга
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