На Юго-Западе Петербурга появится новая шестиполосная дорога

На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами правительства Петербурга одобрен проект строительства шестиполосного продолжения улицы Морской Пехоты от проспекта Маршала Жукова до перспективного продолжения Брестского бульвара.

«Это район активной застройки. Рядом находятся крупные жилые комплексы. Новая улица будет способствовать развитию дорожной инфраструктуры на юго-западе, улучшит транспортную ситуацию в этом районе», – подчеркнул Александр Беглов.

Протяжённость участка составит 1,87 километра. На нём планируется организация остановок общественного транспорта, тротуаров и велодорожек.

Компания-застройщик берет на себя проектирование и строительство двух полос протяженностью 1,1 километра. Затем этот участок будет передан в собственность города по договору купли-продажи. Еще четыре полосы будут построены за счет городского бюджета.