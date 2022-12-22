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Питерец.ру » Экономика » На площадке бывшего завода «Nissan» будут выпускать автомобили LADA

На площадке бывшего завода «Nissan» будут выпускать автомобили LADA

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
На площадке бывшего завода «Ниссан» будут выпускать автомобили LADA

Решение о передаче активов завода Российской Федерации в лице ФГУП «НАМИ» после ухода компании «Ниссан» с российского рынка принято Министерством промышленности и торговли РФ. 

О планах по стратегическому развитию предприятия было объявлено сегодня на встрече Губернатора Санкт‑Петербурга Александра Беглова и Президента АО «АВТОВАЗ» Максима Соколова с коллективом завода «Ниссан».

«Одна из главных задач — сохранить коллектив предприятия, его кадровый и научно-технический потенциал, а также все социальные гарантии для двух тысяч работников. Решение найдено, уверен, что Минпромторг, АВТОВАЗ, Правительство Санкт‑Петербурга сделают все необходимое, чтобы в самое ближайшее время запустить производство», - сказал Александр Беглов.

Он подчеркнул, что АВТОВАЗ обеспечит локализацию производства. Часть деталей, которые необходимы для сборки автомобилей, могут производиться на петербургских предприятиях.

Максим Соколов поблагодарил Губернатора и Правительство Санкт‑Петербурга за поддержку. Президент АО «АВТОВАЗ» отметил,что дальнейшее развитие производственной площадки важно для всей автотранспортной отрасли России и петербургского автомобильного кластера.

«Текущие непростые условия являются уникальным шансом для развития. В линейке бренда LADA появятся автомобили более высоких сегментов, которые, уверен, будут по достоинству оценены нашими покупателями. Мы приложим все усилия для сохранения коллектива автозавода в Санкт‑Петербурге, скорейшего старта выпуска автомобилей, роста объемов производства и поэтапной локализации с использованием в том числе петербургского кластера поставщиков. Нашей задачей в среднесрочной перспективе является глубокая локализация и достижение технологического суверенитета для всего бренда LADA», - отметил Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов.

Производство автомобилей под брендом LADA планируется запустить во втором полугодии 2023 года. Кроме того, по решению Минпромторга РФ в управление АО «АВТОВАЗ» уже переданы системы гарантийного и послепродажного обслуживания автомобилей Nissan в России.

Компетенции специалистов завода «Ниссан» будут использованы в текущих и новых проектах АО «АВТОВАЗ», а также при производстве запасных частей для автомобилей марки Nissan.

Источник: Администрация Петербурга
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