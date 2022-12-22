На площадке бывшего завода «Nissan» будут выпускать автомобили LADA

Решение о передаче активов завода Российской Федерации в лице ФГУП «НАМИ» после ухода компании «Ниссан» с российского рынка принято Министерством промышленности и торговли РФ.
О планах по стратегическому развитию предприятия было объявлено сегодня на встрече Губернатора Санкт‑Петербурга Александра Беглова и Президента АО «АВТОВАЗ» Максима Соколова с коллективом завода «Ниссан».
Он подчеркнул, что АВТОВАЗ обеспечит локализацию производства. Часть деталей, которые необходимы для сборки автомобилей, могут производиться на петербургских предприятиях.
Максим Соколов поблагодарил Губернатора и Правительство Санкт‑Петербурга за поддержку. Президент АО «АВТОВАЗ» отметил,что дальнейшее развитие производственной площадки важно для всей автотранспортной отрасли России и петербургского автомобильного кластера.
Производство автомобилей под брендом LADA планируется запустить во втором полугодии 2023 года. Кроме того, по решению Минпромторга РФ в управление АО «АВТОВАЗ» уже переданы системы гарантийного и послепродажного обслуживания автомобилей Nissan в России.
Компетенции специалистов завода «Ниссан» будут использованы в текущих и новых проектах АО «АВТОВАЗ», а также при производстве запасных частей для автомобилей марки Nissan.