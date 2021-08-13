Строительство ТПУ и расширение станции метро «Фрунзенская»: транспортную систему Петербурга ждут перемены

На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства было принято решение увеличить параметры строительства вестибюля станции метро «Фрунзенская». «Фрунзенская» - это станция пилонного типа с укороченным центральным залом глубокого заложения, расположенным на глубине почти 39 метров под землей. Она была открыта в апреле 1961 года. Практически на 7 000 квадратных метров больше станет площадь вестибюля станции. Такое расширение позволит разместить дополнительный единый диспетчерский центр метрополитена.

«Мы продолжаем корректировать ранее утвержденные проекты планировки. Такая возможность предусмотрена для объектов социально значимой инфраструктуры. Это позволяет увеличить вместимость зданий, их пропускную способность, нарастить мощность расположенных в них организаций», — отметил губернатор Петербурга.

Строительство вестибюля будет вестись за счет средств ГУП «Петербургский метрополитен». А частные инвестиции направят на проект по возведению в Петербурге транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Капитальные ТПУ это целые строения, включающие в себя не только станции, парковки и остановки. В такой узел могут быть интегрированы магазины, офисы, медпункты, пункты полиции и даже жилые площади. С помощью теплых надземных и подземных переходов выходить на улицу, передвигаясь между остановками, не понадобится.

В рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» компания «Мегалайн» планирует реализовать проект по строительству 61 ТПУ в разных районах города. ТПУ на железнодорожной станции «Старая деревня» станет пилотным. Следом в планах создание узлов у метро «Гражданский проспект», «Улица Дыбенко», «Проспект Большевиков».

Подобные проекты усовершенствуют городскую среду, организуют новые рабочие места, создают новые общественные пространства и дают мощный толчок экономике города.