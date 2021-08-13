Строительство ТПУ и расширение станции метро «Фрунзенская»: транспортную систему Петербурга ждут перемены

На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства было принято решение увеличить параметры строительства вестибюля станции метро «Фрунзенская». «Фрунзенская» - это станция пилонного типа с укороченным центральным залом глубокого заложения, расположенным на глубине почти 39 метров под землей. Она была открыта в апреле 1961 года. Практически на 7 000 квадратных метров больше станет площадь вестибюля станции. Такое расширение позволит разместить дополнительный единый диспетчерский центр метрополитена.
Строительство вестибюля будет вестись за счет средств ГУП «Петербургский метрополитен». А частные инвестиции направят на проект по возведению в Петербурге транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Капитальные ТПУ это целые строения, включающие в себя не только станции, парковки и остановки. В такой узел могут быть интегрированы магазины, офисы, медпункты, пункты полиции и даже жилые площади. С помощью теплых надземных и подземных переходов выходить на улицу, передвигаясь между остановками, не понадобится.
В рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» компания «Мегалайн» планирует реализовать проект по строительству 61 ТПУ в разных районах города. ТПУ на железнодорожной станции «Старая деревня» станет пилотным. Следом в планах создание узлов у метро «Гражданский проспект», «Улица Дыбенко», «Проспект Большевиков».
Подобные проекты усовершенствуют городскую среду, организуют новые рабочие места, создают новые общественные пространства и дают мощный толчок экономике города.