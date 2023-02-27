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Питерец.ру » Общество » Во Фрунзенском районе планируется построить спортивный комплекс с бассейном

Во Фрунзенском районе планируется построить спортивный комплекс с бассейном

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PxHere
Во Фрунзенском районе планируется построить спортивный комплекс с бассейном

На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства одобрено постановление об отмене ранее утвержденных параметров застройки квартала, ограниченного Дунайским проспектом, улицей Олеко Дундича, Балканской и Малой Балканской улицами. Принятое решение позволит в четыре раза увеличить общую площадь будущего спортивного комплекса с бассейном, который планируется построить на Малой Балканской улице. Сроки строительства объекта будут определены после его внесения в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта в Санкт‑Петербурге».

«С каждым годом растет число петербуржцев, которые постоянно занимаются спортом. Такие комплексы очень востребованы у горожан», - сказал Александр Беглов.
Источник: Администрация Петербурга
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