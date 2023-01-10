В Петербурге будет создан новый заказник «Левашовский»

Решение об этом принято на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

Новый заказник площадью 2704 гектаров будет располагаться в Курортном и Выборгском районах. Он станет самой большой особо охраняемой природной территорией в Петербурге.

С его созданием площадь заповедных территорий Северной столицы увеличится почти в полтора раза и превысит девять тысяч гектаров.

Александр Беглов отметил, что создание особо охраняемых природных территорий в Петербурге ведется уже более 30 лет. Сейчас их уже 16. Их общая площадь - 6507 га. Это 4,5% всей площади города.

На охраняемых территориях обитает 320 редких видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Санкт‑Петербурга. 15 видов занесены в Красную книгу России.

«В новом заказнике – «Левашовский» – будут охраняться 17 видов растений и животных из Красной книги Петербурга. Три из них также числятся в Красной книге России», - сказал губернатор.

Территория будущего заказника «Левашовский» – крупнейший в Петербурге и хорошо сохранившийся природный массив, где уровень антропогенного воздействия относительно низкий. Там находятся еловые, сосновые, березовые, осиновые и смешанные леса, а также водные объекты и болота. Произрастает около семисот видов растений, лишайников и мхов. Обитает более тридцати видов млекопитающих, в том числе, летучие мыши, куница, ласка, норка, лось и кабан.

Гнездятся или обитают 128 видов птиц, в том числе редкие виды дятлов, куликов и сов. Встречаются крупные хищные птицы, а также глухари, рябчики, тетерева.

Для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия в заказнике будет установлен режим особой охраны. Будут запрещены все виды деятельности, которые могут нанести ущерб природным комплексам и объектам, в том числе строительство, разведение открытого огня, замусоривание территории, рубка деревьев, кустарников, нарушение растительного покрова, уничтожение объектов животного мира.