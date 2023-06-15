В Петербурге построят завод по производству тяжелого металлорежущего оборудования

Губернатор Александр Беглов и генеральный директор АО «Балтийская Промышленная Компания» Диана Каледина на ПМЭФ-2023 подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта «Создание предприятия по производству тяжелого металлорежущего оборудования».

«Президент России поставил задачу укрепления технологического суверенитета страны. Развитие собственного станкостроения входит в число наших важнейших целей», - подчеркнул Александр Беглов.

Сегодня импорт промышленного оборудования ограничен. Новое станкостроительное предприятие в Петербурге по производству тяжёлого металлорежущего оборудования имеет важное значение для всей России. Увеличатся объёмы выпуска продукции, которая востребована в авиации, космосе, энергетическом и общем машиностроении.

Балтийская Промышленная Компания сегодня один из ключевых заводов-изготовителей металлорежущего оборудования.

Губернатор поблагодарил руководство компании за решение разместить новую производственную площадку в Петербурге. «Для города новое производство означает создание новых рабочих мест и отчисления в бюджет», - отметил он.

Александр Беглов подчеркнул, что правительство Петербурга готово поддерживать компанию в реализации планов по развитию и расширению производства в городе.