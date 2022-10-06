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Питерец.ру » Общество » День социально-правовой информации «Ваши права – вопросы и ответы»

День социально-правовой информации «Ваши права – вопросы и ответы»

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Опубликовал: Вадик Котов
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На какую социальную поддержку от государства вы имеете право? Где и как оформить положенные вам льготы?

На какую социальную поддержку от государства вы имеете право? Где и как оформить положенные вам льготы? Чем вам может помочь социальный участковый? Как получить социальную доплату до уровня прожиточного минимума пенсионера или субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг? Какие права есть у владельца полиса обязательного медицинского страхования? Как оформить инвалидность или получить высокотехнологичную медицинскую помощь? Нужно ли пенсионеру платить налог на имущество? Как зарегистрировать дом в садоводстве?

Подобные вопросы волнуют очень многих пожилых людей. Ответы на них можно будет получить, посетив День социально-правовой информации для граждан старшего поколения «Ваши права - вопросы и ответы» в библиотеке им. В. В. Маяковского 14 октября с 13.00 до 18.00.

В этот день Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге совместно с Центральной городской публичной библиотекой им. В. В. Маяковского приглашают петербуржцев старшего поколения посетить мероприятие и получить индивидуальные консультации у специалистов и юристов.

Специалисты государственных организаций и юристы будут консультировать по вопросам мер социальной поддержки инвалидов, ветеранов, пенсионеров; оказания медицинских услуг учреждениями здравоохранения; признания граждан инвалидами и нуждающимися в социальном обслуживании; получения льготного лекарственного обеспечения, высокотехнологичной медицинской помощи; санаторно-курортного лечения, обеспечения техническими средствами реабилитации; наследования; защиты прав потребителей; жилищным и имущественным вопросам.

Посетители мероприятия смогут получить информацию о пенсиях и социальных выплатах; о налогообложении пенсионеров и льготах по налогам; о заключении от имени Санкт-Петербурга договоров пожизненной ренты с пожилыми гражданами; о плате за жилье и коммунальные услуги; о порядке обращения взысканий на пенсии и социальные выплаты в рамках исполнительного производства.

На мероприятии будут бесплатно консультировать специалисты аппарата Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, юристы Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург».

В мероприятии также примут участие: ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга», ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по городу Санкт-Петербургу», СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр», информационно-справочная служба Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, СПб ГКУ «Центр организации социального обслуживания», Отделение Пенсионного Фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Санкт-Петербургу, СПб ГБУ «Горжилобмен», Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, СПб ГКУ «Городской Центр жилищных субсидий», Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу, Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга, Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга, Нотариальная палата Санкт-Петербурга и другие организации.

Консультации специалистов и юристов организаций-участников мероприятия бесплатны.

Посетители мероприятия смогут бесплатно получить информационные и справочные материалы.

Вход для посетителей свободный.

Источник: Библиотека им. В. В. Маяковского
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