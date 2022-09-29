Пожилые жители Петербурга смогут получить юридическую помощь в СПбГУ

30 сентября, в канун Международного дня пожилых людей, который отмечается 1 октября, Санкт-Петербургский университет примет участие в Дне бесплатной юридической помощи.

Старшее поколение петербуржцев сможет задать правовые вопросы консультантам Юридической клиники СПбГУ. В этот день в Университете будет работать телефонная горячая линия — заявки примут с 10:00 до 18:00 по номеру 8 (812) 363-62-22. Обратиться к юристам также можно через Виртуальную приемную Юридической клиники СПбГУ.

Обратиться в Клинику вне дней проведения акций можно в период учебных семестров — с 1 октября по 5 декабря и с 1 марта по 5 мая. Единственное условие — совокупный доход заявителя не должен превышать 2,5 величины прожиточного минимума. Консультанты не оказывают помощь по вопросам коммерческой направленности и касающимся уголовного права.

Юридическая клиника Санкт-Петербургского университета работает больше 24 лет. Консультации оказывают студенты-юристы старших курсов под контролем опытных преподавателей не только с большим стажем педагогической, но и практической, экспертной работы.

День бесплатной юридической помощи проводится совместно Санкт-Петербургским государственным университетом совместно с Межрегиональным отделением «Ассоциации юристов России» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Список организаций, присоединившихся к акции, можно найти на сайте Ассоциации.