Единороссы вновь отказали петербуржцам в льготах на ЖКХ и транспорт

Сегодня депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга отказались включить в повестку дня заседания городского парламента законопроект о внесении изменений в закон "О региональных стандартах в жилищной сфере", разработанный депутатами фракции «Справедливая Россия» Алексеем Ковалевым, Александром Егоровым и Надеждой Тихоновой (http://www.assembly.spb.ru/ndoc/doc/0/777340344 ). С предложением рассмотреть документ в начале заседания выступил Алексей Ковалев. Инициатива предлагает изменить критерии для получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг так, чтобы расширить круг получателей этой льготы. После отклонения парламентским большинством предложения о принятии этого законопроекта сегодня, в день рассмотрения бюджета Санкт-Петербурга в первом чтении, члены фракции «СР» намерены вновь выступить с этой инициативой, оформив ее в виде поправки ко второму чтению бюджета.

Сейчас на субсидию могут претендовать семьи, где размер платы за коммунальные услуги и жилое помещение равняется или превышает 14% от совокупного дохода семьи (при условии соблюдения регионального норматива площади, который разнится в зависимости от количества членов семьи). Последний раз эта цифра менялась в 2013 году. Законопроект справедливороссов предлагает предоставлять субсидии семьям, где размер платы за ЖКУ равен или превышает 10% от совокупного дохода, что расширяет круг получателей данной льготы. К примеру, сегодня при квитанции за ЖКУ в 3500 рублей субсидию могут получить семьи, ежемесячный совокупный доход которых составляет 25000 руб. Согласно предлагаемым справедливороссами изменениям, при таком размере платы за ЖКУ на субсидию смогут претендовать семьи с общим доходом в 35000 рублей.

В пояснительной записке к документу подчеркивается, что за семь лет, прошедшие с момента последней корректировки условий предоставления данной льготы, реальные денежные доходы граждан только снижались. По мнению авторов законопроекта, в нынешнем году уже можно с большой долей вероятности спрогнозировать кратное осложнение социально-экономического положения граждан. «В условиях роста стоимости товаров необходимо защищать малообеспеченных граждан от чрезмерных расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, еще более ухудшающих положение таких людей", – подчеркивается в документе.

Парламентарии отмечают, что аналогичный размер предельно допустимой доли расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, как условие предоставления субсидии по оплате ЖКУ, давно установлен в Москве.

Комментирует Надежда Тихонова:

– Законопроект направлен на поддержку петербургских семей, которые не имеют особого статуса льготников, то есть не являются ветеранами, инвалидами, многодетными. В текущей ситуации очевидно, что доходы многих петербуржцев резко упадут или уже упали, поэтому важно использовать все возможности, чтобы помочь людям пережить этот "коронакризис". Важно было рассмотреть законопроект сегодня, перед первым чтением бюджета, чтобы заложить необходимые средства на следующий год. Отказавшись рассматривать данный законопроект, единороссы оставили без помощи сотни тысяч петербургских семей. Однако, чтобы переломить решение парламентского большинства, мы будем вносить поправку, устанавливающую расширение круга получателей субсидий на оплату ЖКУ, ко второму чтению проекта бюджета Санкт-Петербурга.