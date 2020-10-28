Единороссы вновь отказали петербуржцам в льготах на ЖКХ и транспорт

Сегодня депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга отказались включить в повестку дня заседания городского парламента законопроект о внесении изменений в закон "О региональных стандартах в жилищной сфере", разработанный депутатами фракции «Справедливая Россия» Алексеем Ковалевым, Александром Егоровым и Надеждой Тихоновой (http://www.assembly.spb.ru/ndoc/doc/0/777340344). С предложением рассмотреть документ в начале заседания выступил Алексей Ковалев. Инициатива предлагает изменить критерии для получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг так, чтобы расширить круг получателей этой льготы. После отклонения парламентским большинством предложения о принятии этого законопроекта сегодня, в день рассмотрения бюджета Санкт-Петербурга в первом чтении, члены фракции «СР» намерены вновь выступить с этой инициативой, оформив ее в виде поправки ко второму чтению бюджета.
Сейчас на субсидию могут претендовать семьи, где размер платы за коммунальные услуги и жилое помещение равняется или превышает 14% от совокупного дохода семьи (при условии соблюдения регионального норматива площади, который разнится в зависимости от количества членов семьи). Последний раз эта цифра менялась в 2013 году. Законопроект справедливороссов предлагает предоставлять субсидии семьям, где размер платы за ЖКУ равен или превышает 10% от совокупного дохода, что расширяет круг получателей данной льготы. К примеру, сегодня при квитанции за ЖКУ в 3500 рублей субсидию могут получить семьи, ежемесячный совокупный доход которых составляет 25000 руб. Согласно предлагаемым справедливороссами изменениям, при таком размере платы за ЖКУ на субсидию смогут претендовать семьи с общим доходом в 35000 рублей.
В пояснительной записке к документу подчеркивается, что за семь лет, прошедшие с момента последней корректировки условий предоставления данной льготы, реальные денежные доходы граждан только снижались. По мнению авторов законопроекта, в нынешнем году уже можно с большой долей вероятности спрогнозировать кратное осложнение социально-экономического положения граждан. «В условиях роста стоимости товаров необходимо защищать малообеспеченных граждан от чрезмерных расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, еще более ухудшающих положение таких людей", – подчеркивается в документе.
Парламентарии отмечают, что аналогичный размер предельно допустимой доли расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, как условие предоставления субсидии по оплате ЖКУ, давно установлен в Москве.
Комментирует Надежда Тихонова: